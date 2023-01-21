Україна здобула 5 медалей на Гран-прі з кульової стрільби: хто став чемпіоном

У хорватському Осієку відбувається Гран-прі з кульової стрільби. Українська скарбничка в останній день поповнилась аж чотирма нагородами.

Дві з чотирьох здобутих нагород були найвищого ґатунку. Сергій Куліш став переможцем у вправі ГП-6. А пара Павло Коростильов та Юлія Коростильова стали першими у мікст-команді у стрільбі з пневматичного пістолета на відстані 10 метрів, пише 24 канал.

До теми Коростильов приніс Україні першу медаль Гран-прі з кульової стрільби у Хорватії

Один день – чотири нагороди

21 січня "бронзу" здобула Вікторія Сухорукова, яка змагалась у стрільбі з пневматичної гвинтівки. Ще одну бронзову медаль здобув дует Олега Омельчука та Поліни Колеснікової.

Сергій Куліш завоював золото у вправі ГП-6. Вікторія Сухорукова взяла бронзу у стрільбі з пневматичної гвинтівки.

Загалом на Гран-прі у Хорватії українці завоювали 6 медалей.

20 січня свою срібну нагороду здобув все той же Павло Коростильов. Львів'янин став другим у стрільбі з пневматичного пістолета на відстані 10 метрів.



4 нагороди України на Гран-прі з кутової стрільби / Фото з інстаграму L.Strautmanis