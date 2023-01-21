Две из четырех наград были наивысшего сорта. Сергей Кулиш стал победителем в упражнении ГП-6. А пара Павел Коростылев и Юлия Коростылева стали первыми в микст-команде в стрельбе из пневматического пистолета на расстоянии 10 метров. 24 канал.

К теме Коростылев принес Украине первую медаль Гран-при по пулевой стрельбе в Хорватии

Один день – четыре награды

21 января "бронзу" завоевала Виктория Сухорукова, которая соревновалась в стрельбе из пневматической винтовки. Еще одну бронзовую медаль завоевал дуэт Олега Омельчука и Полины Колесниковой.

Сергей Кулиш завоевал золото в упражнении ГП-6. Виктория Сухорукова взяла бронзу в стрельбе из пневматической винтовки.

В общей сложности на Гран-при в Хорватии украинцы завоевали 6 медалей.

20 января свою серебряную награду получил все тот же Павел Коростылев. Львовянин стал вторым в стрельбе из пневматического пистолета на расстоянии 10 метров.



4 награды Украины на Гран-при по угловой стрельбе / Фото из инстаграммы L.Strautmanis