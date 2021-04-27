Непроханий гість: як на тренування футбольного клубу завітав крокодил – відео

Тренування футбольного клубу Торонто відвідав несподіваний гість. Крокодил вирішив перевірити готовність команди до чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ.

Цікавий гість на тренуванні

На футбольних матчах або тренуваннях команд часто на полі можна побачити собак, котів або птахів. Але от крокодилів ще не було.

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Футболісти Торонто готувались у Флориді до матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ проти Крус Асуль. Вправу з м'ячами перервав непроханий гість. Побачити крокодила у Флориді – звичайне дійство, але на тренуванні футбольного клубу такого ще не було.

Поєдинок Торонто – Крус Асуль відбудеться 28 квітня. Матч-відповідь запланований на 5 травня.

Новий сезон у МЛС розпочався лише нещодавно. Торонто встиг зіграти лише 2 зустрічі, у яких одного разу зіграв внічию та в одному матчі поступився супернику. У доробку Торонто лише 1 очко та 11 місце.

Здається, він не отримав записку, що тренування буде закритим,

– кумедно прокоментували у клубі.

Відео тренування Торонто з крокодилом