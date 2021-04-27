Интересный гость на тренировке

На футбольных матчах или тренировках команд часто на поле можно увидеть собак, кошек или птиц. Но вот крокодилов еще не было.

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Футболисты Торонто готовились во Флориде к матчу 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ против Крус Асуль. Упражнение с мячами прервал незваный гость. Увидеть крокодила во Флориде – обычное дело, но на тренировке футбольного клуба такого еще не было.

Поединок Торонто – Крус Асуль состоится 28 апреля. Ответный матч запланирован на 5 мая.

Новый сезон в МЛС начался недавно. Торонто успел сыграть всего 2 встречи, в которых один раз сыграл вничью и в одном матче уступил сопернику. В активе Торонто только 1 очко и 11 место.

Кажется, он не получил записку, что тренировка будет закрытой,

– забавно прокомментировали в клубе.

Видео тренировки Торонто с крокодилом