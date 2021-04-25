Красивий гол ексзірки МЮ

Першими рахунок у зустрічі відкрили господарі поля. Голом відзначився Бусіо на останній хвилині першого тайму.

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Орландо Сіті вдалось зрівняти рахунок на табло у середині другої частини гри. У центрі уваги опинився ексгравець МЮ Нані. 34-річний португалець підхопив м'яч у воротарському майданчику суперника. Вінгер перебував спиною до воріт, але це не стало перешкодою для технічного футболіста.

Нані п'яткою елегантно перевів м'яч у вже порожні ворота Спортінга. Його результативний постріл змінив цифри на табло та поставив крапку у поєдинку – 1:1.

Нані поповнив склад Орландо Сіті у лютому 2019 року. У цьому сезоні португалець зіграв 2 матчів, у яких забив один гол. Сталось це якраз у протистоянні проти Спортінга.

Його контракт із американським клубом розрахований до кінця грудня 2021 року.

Орландо за 2 тури у новому сезоні набрало лише 2 очки та посідає 8 місце.

Відео голу Нані