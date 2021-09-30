Як син Яремчука з трибун щиро радів перемозі Бенфіки над Барселоною: миле відео

Роман Яремчук допоміг Бенфіці вдома сенсаційно розгромити Барселону у Лізі чемпіонів. Підтримати футболіста прийшли його найрідніші люди.

Відданий фанат батька

Жорже Жезуш довірив Роману Яремчуку місце у стартовому складі Бенфіки на гру проти Барселони. Португальський клуб несподівано знищив на власному полі іспанський гранд у Лізі чемпіонів.

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Підтримати українського форварда прийшли на матч його найрідніші – дружина Христина та 2-річний син Микита. Хлопчик був одягнений у футболку Бенфіки з номером "2" на спині, який відповідає віку малюка.

Дружина футболіста встигла зробити декілька фото та відео під час матчу. Микита шалено радів після першого голу португальців. Участь у гольовій атаці безпосередньо взяв Роман Яремчук. Радості Микити не було меж, він стрибав та щиро сміявся.

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Рідні нападника прийшли на фарт. Команда Жезуша розгромила каталонців з рахунком 3:0. Яремчук провів на полі 75 хвилин.

Клуб українця після двох турів йде другим у групі "Е", поступаючись лише мюнхенській Баварії – 4 очки.

Наступного разу Микита зможе повболівати за батька 3 жовтня у грі проти Портімоненсе у чемпіонаті Португалії.



Дружина Христина та син Микита / Фото instagram.com/ya_christinchik



Яремчук-молодший / Фото instagram.com/ya_christinchik