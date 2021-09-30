Преданный фанат отца

Жорже Жезуш доверил Роману Яремчуку место в стартовом составе Бенфики на игру против Барселоны. Португальский клуб неожиданно уничтожил на своем поле испанский гранд в Лиге чемпионов.

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Поддержать украинского форварда пришли на матч его родные – жена Кристина и 2-летний сын Никита. Мальчик был одет в футболку Бенфики с номером "2" на спине, который соответствует возрасту малыша.

Жена футболиста успела сделать несколько фото и видео во время матча. Никита безумно радовался после первого гола португальцев. Участие в голевой атаке непосредственно взял Роман Яремчук. Радости Никиты не было предела, он прыгал и искренне смеялся.

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Родные нападающего пришли на фарт. Команда Жезуша разгромила каталонцев со счетом 3:0. Яремчук провел на поле 75 минут.

Клуб украинца после двух туров идет вторым в группе "Е", уступая лишь мюнхенской Баварии – 4 очка.

В следующий раз Никита сможет поболеть за отца 3 октября в игре против Портимоненсе в чемпионате Португалии.



Жена Кристина и сын Никита / Фото instagram.com/ya_christinchik



Яремчук-младший / Фото instagram.com/ya_christinchik