Переможний укол та сльози щастя: як Рейзлін приніс Україні другу медаль Олімпіади – відео
Джерело:24 канал
Шпажист Ігор Рейзлін став другим призером України на Олімпійських іграх. Фехтувальник приніс країні другу "бронзу".
Історична медаль для України
36-річний шпажист став єдиним серед українців, хто пройшов перше коло змагань. Вже на старті раунд покинули досвідчений Богдан Нікішин та Роман Свічкар.
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У бронзовому фіналі українець зустрівся з представником Італії Андреа Сантареллі. Обоє шпажистів показали хороший рівень фехтування. Ціна помилки була дуже великою. Про це розуміли і самі спортсмени.
- Італієць на старті повів у рахунку 3:0. Але після цього Рейзліну вдалося переломити хід поєдинку. Третій період вони починали за рахунку 8:8. Українець дослухався порад свого тренера та здобув "бронзу" Олімпійських ігор з рахунком 15:12.
Після останнього уколу Рейзлін не стримав емоцій та сліз. Він впав на коліна та почав кричати. В обіймах свого тренера та батька Дмитра Рейзліна шпажист покинув арену.
Відео переможного уколу
Відзначимо, що Олімпіада у Токіо – перша у кар'єрі Рейзліна. Спортсмен відразу записав своє прізвище в історію української шпаги. Це перша медаль на Олімпіаді в чоловічій шпазі для збірної України в історії.
Шлях до першої нагороди Олімпіади
- Рейзлін здолав на своєму шляху Бенджаміна Штеффена, а у наступному колі Ігор вибив зі змагань Хейнцера. Ігор помстився швейцарцю за поразку Свічкара.
- У чвертьфіналі єдиний українець на характері здолав представника Єгипту Мохамеда Ельсаєда – 15:13.
- У півфіналі переможна хода українця завершилась. 36-річний шпажист програв сенсації Олімпійських ігор з Франції Роману Каннону – 15:10. Ігор не зміг поборотись за перемогу, але взяв свою медаль у бронзовому фіналі.