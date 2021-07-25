Переможний укол та сльози щастя: як Рейзлін приніс Україні другу медаль Олімпіади – відео

Шпажист Ігор Рейзлін став другим призером України на Олімпійських іграх. Фехтувальник приніс країні другу "бронзу".

Історична медаль для України

36-річний шпажист став єдиним серед українців, хто пройшов перше коло змагань. Вже на старті раунд покинули досвідчений Богдан Нікішин та Роман Свічкар.

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У бронзовому фіналі українець зустрівся з представником Італії Андреа Сантареллі. Обоє шпажистів показали хороший рівень фехтування. Ціна помилки була дуже великою. Про це розуміли і самі спортсмени.

Італієць на старті повів у рахунку 3:0. Але після цього Рейзліну вдалося переломити хід поєдинку. Третій період вони починали за рахунку 8:8. Українець дослухався порад свого тренера та здобув "бронзу" Олімпійських ігор з рахунком 15:12.

Після останнього уколу Рейзлін не стримав емоцій та сліз. Він впав на коліна та почав кричати. В обіймах свого тренера та батька Дмитра Рейзліна шпажист покинув арену.

Відео переможного уколу

Відзначимо, що Олімпіада у Токіо – перша у кар'єрі Рейзліна. Спортсмен відразу записав своє прізвище в історію української шпаги. Це перша медаль на Олімпіаді в чоловічій шпазі для збірної України в історії.

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