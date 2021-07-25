Шанс на бронзову медаль

Суперником Ігоря Рейзліна був француз Роман Канноне. Французький шпажист зумів пробитись у фінал.

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Перше очко у зустрічі здобув 24-річний француз. Каннон дещо вийшов вперед у рахунку, але Рейзлін після обопільних уколів зрівняв рахунок у першій трихвилинці – 5:5. За рівного рахунку шпажисти пішли на відпочинок.

У другому раунді обидва спортсмени обопільно вкололи один одного 6:6. Перши вперед вийшов представник Франції, який хитро підсів у захисті та різко вистрибнув у контратаку. Рейзлін швидко скоротив перевагу суперника, зловивши його на атаці.

За хвилину до завершення другого раунду француз переважав українця у три уколи – 12:9. Рейзлін кинувся скорочувати відставання та поплатився за це. У підсумку – 15:10. Українець буде боротись за "бронзу" Олімпійських ігор.

Шлях Рейзліна у Токіо