Шанс на бронзову медаль
Суперником Ігоря Рейзліна був француз Роман Канноне. Французький шпажист зумів пробитись у фінал.
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Перше очко у зустрічі здобув 24-річний француз. Каннон дещо вийшов вперед у рахунку, але Рейзлін після обопільних уколів зрівняв рахунок у першій трихвилинці – 5:5. За рівного рахунку шпажисти пішли на відпочинок.
У другому раунді обидва спортсмени обопільно вкололи один одного 6:6. Перши вперед вийшов представник Франції, який хитро підсів у захисті та різко вистрибнув у контратаку. Рейзлін швидко скоротив перевагу суперника, зловивши його на атаці.
За хвилину до завершення другого раунду француз переважав українця у три уколи – 12:9. Рейзлін кинувся скорочувати відставання та поплатився за це. У підсумку – 15:10. Українець буде боротись за "бронзу" Олімпійських ігор.
Шлях Рейзліна у Токіо
- На японській землі лише один з українців Ігор Рейзлін зумів пройти перше коло. На жаль, у першому раунді покинули змагання відразу два українські шпажисти – досвідчений Богдан Нікішин, якому пророкували нагороду, та Роман Свічкар.
- Нікішин поступився Лан Мінхао, а Свічкар програв Максу Хейнцеру. Рейзлін здолав на своєму шляху Бенджаміна Штеффена, а у наступному колі вибив з Ігор Хейнцера. Ігор помстився швейцарцю за поразку Свічкара.
- У чвертьфіналі єдиний українець у непоступливому протистоянні здолав представника Єгипту Мохамеда Ельсаєда – 15:13.