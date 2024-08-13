Британський боксер висловився про своє спортивне майбутнє. "Циганський король" раніше вже хотів завершити свою кар'єру, утім не зміг цього зробити.

Читайте також Усик чи Кличко: ексчемпіон розповів, хто б переміг в українському дербі у праймовій формі

Ф'юрі не може без щоденної "дози" боксу

Колишній чемпіон світу заявив, що все через залежність. Вона має на нього більший вплив, ніж будь-який наркотик – це бокс.

"Я закохався в бокс із дитинства. Зараз мені 36 років і, ймовірно, я завершу свою кар'єру в найближчі кілька років. Я хотів піти багато разів, але мене завжди тягнуло назад. Це схоже на потужний наркотик і залежність. Я знаю, що це залежність, і я – залежна людина. Бокс – це залежність, це не мій найкращий друг. Він знущається наді мною.

Коли я приходжу в зал, він знущається з мого тіла, розуму та душі. Але після цього я відчуваю, що він доводить мене до екстазу. Кайф неймовірний. Він дає мені найбільші злети, але також і найнижчі падіння. Бокс викликає більше звикання, ніж будь-який наркотик. І ти не можеш від нього відмовитися", – заявив Ф'юрі.

Довідка. Тайсон Ф'юрі виступає на професійному рівні з 2008 року. Він був непереможним до травня 2024 року, коли поступився Олександру Усику в битві за абсолют і втратив чемпіонський пояс WBC. До цього британець здобув 34 перемоги й один бій закінчився внічию.

Нагадаємо, що 21 грудня має відбутися реванш між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком.