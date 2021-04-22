Промоутер вперше розповів, як пройшов спаринг Усик – Кличко

Промоутер та генеральний директор компанії K2 Promotions Олександр Красюк розповів про спаринг Олександра Усика та Володимира Кличка.

Спаринг українських супертяжів завершився без нокаутів та нокдаунів. За словами Красюка, основне завдання було попрацювати в рингу першим, а потім другим номером.

До слова Промоутер Усика назвав єдину причину, яка може повернути Володимира Кличка у ринг

"Один готувався до якогось поєдинку, досвід перейняти, другий вийшов розігрітися. Була класна робота. Якщо б Володимир хотів повернутися, то він би також попрацював з Усиком, так як Усик діючий супертяж, перебуває в топах. З ким, як не з ним боксувати.



Але він же лівша... це може бути проблема. І антропометрія трохи інша. Але зайвим не буде, якщо Кличко буде готуватися до бою з Ф'юрі", – заявив Красюк.

Що відомо про спаринги Усика та Кличка-молодшого

У травні 2020 року Володимир Кличко заявляв, що готовий допомогти Усику готуватися до бою з Чісорою. Кличко також зізнавався, що вже спарингував з Усиком і не відмовиться це зробити знову.