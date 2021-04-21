Спаринг українських супертяжів завершився без нокаутів та нокдаунів. За словами Красюка, основне завдання було попрацювати в рингу першим, а потім другим номером.

До слова Промоутер Усика назвав єдину причину, яка може повернути Володимира Кличка у ринг

"Один готувався до якогось поєдинку, досвід перейняти, другий вийшов розігрітися. Була класна робота. Якщо б Володимир хотів повернутися, то він би також попрацював з Усиком, так як Усик діючий супертяж, перебуває в топах. З ким, як не з ним боксувати.



Але він же лівша... це може бути проблема. І антропометрія трохи інша. Але зайвим не буде, якщо Кличко буде готуватися до бою з Ф'юрі", – заявив Красюк.

Що відомо про спаринги Усика та Кличка-молодшого

У травні 2020 року Володимир Кличко заявляв, що готовий допомогти Усику готуватися до бою з Чісорою. Кличко також зізнавався, що вже спарингував з Усиком і не відмовиться це зробити знову.