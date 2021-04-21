Спарринг украинских супертяжей завершился без нокаутов и нокдаунов. По словам Красюка, основной задачей было поработать в ринге первым, а затем вторым номером.

К слову Промоутер Усика назвал единственную причину, которая может вернуть Владимира Кличко в ринг

"Один готовился к какому-то поединку, опыт перенять, второй вышел разогреться. Была классная работа. Если бы Владимир хотел вернуться, то он бы также поработал с Усиком, так как Усик действующий супертяжеловес, находится в топах. С кем, как не с ним боксировать .

Но он же левша... это может быть проблемой. И антропометрия несколько иная. Но лишним не будет, если Кличко будет готовиться к бою с Фьюри", – заявил Красюк.

Что известно о спаррингах Усика и Кличко-младшего

В мае 2020 года Владимир Кличко заявил, что готов помочь Усику готовиться к бою с Чисорой. Кличко также признался, что уже спарринговал с Усиком и не откажется это сделать снова.