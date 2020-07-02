Продовження розмови із легкоатлеткою Софією Яремчук. У другій частині вона розповіла про прорив протягом останніх двох років, українські старти, збори у високогір'ї та дала поради, як правильно підготуватись до стартів для любителів бігу та щодо бігу на бруківці – в ексклюзивному інтерв'ю Спорт24.

Перша частина розмови про те, чому обрала саме легку атлетику, як їй тренується під керівництвом італійського фахівця та дала поради, як часто потрібно змінювати взуття для пробіжок – за посиланням.

До теми: Коли краще бігати – зранку чи ввечері: корисні поради легкоатлетки Софії Яремчук

Темп та думки під час бігу

– Більше до вподоби бігати вулицями міста чи на стадіоні?

– На стадіоні у нас відбуваються спеціальні швидкісні тренування. Двічі на тиждень працюю там. Також люблю бігати у парку та лісі.

– Не набридає робити бігову роботу по колу?

– Із часом звикаєш до цього. Коли ти виконуєш швидкісну роботу, то не встигаєш відчути нудно тобі чи ні. Потрібно лише добре відпрацювати, зробити все, що написав наставник.

– Який темп тримаєте під час тренувальної пробіжки?

– Все залежить від відстані та роботи, яку мені потрібно виконати. Наприклад, якщо дистанція близько 15 кілометрів, тоді стараюсь бігти у темпі 4-4,05 хв/км. Це нормальна швидкість для тренувального процесу.

– Яка ж тоді швидкість на змаганнях?

– На півмарафоні мій темп складає 3,20 хв/км.

– Про що думаєте під час бігу?

– Коли важко фізично та морально, кажу собі, що вже все, останній старт, мені вже потрібен відпочинок та створювати особисте життя. А от, коли бачиш, що вдасться показати гарний результат, тоді тут прокидаються додаткові сили, щоб добігти та принести позитивні емоції моєму тренеру, який дуже багато робить для мене.

Старти в Україні та застереження щодо бігу на бруківці

– Віддаєте перевагу міжнародним чи внутрішнім стартам?

– Більше бігаю на міжнародних змаганнях, але організація українських стартів не поступається іншим. Брала участь у багатьох бігових подіях в Україні, дуже приємно, що у нас такий високий рівень. Завжди із задоволенням біжу у рідній країні.

– Багато елітних спортсменів рекомендують не бігати початківцям на бруківці, а яка Ваша думка?

– Рекомендую бігати м’якою поверхнею (ґрунтом), а ділянки із бруківкою краще взагалі уникати, особливо, якщо випав дощ. На такій поверхні збільшується ризик отримання травми. Звичайно, якщо на змаганнях певна частина маршруту буде бруківкою, тоді в тебе тут вибору вже немає, потрібно просто пробігти.

– Львів – місто встелене бруківкою. Наскільки задоволені стартами у цьому місті?

– Львів – туристичне місто, тому більшість стартів відбуваються старою частиною міста. Бігунам хочуть показати якнайбільше "серця" міста Лева. Львівські організатори більш обачні в цьому плані та стараються зменшити маршрут бруківкою до мінімуму. Мокра бруківка, це майже 100-відсоткова гарантія травми.

Варто побачити Найкрасивіша пара України: Бех-Романчук зачарувала неймовірним фото із чоловіком

– Улюблене місто для бігових подій?

– Люблю Валенсію, це місто із рівнинною місцевістю, там чудова траса.

– Наскільки часто чуєте від друзів претензії, що от знову через бігові події перекрили частину міста?

– За кордоном такого вже немає, там майже всі беруть участь у стартах. У нас поки ще люди не звикли до цього, але у порівнянні з минулими роками, ми рухаємось у правильному напрямку. Попередньо всіх попереджують про частину закриття міста. Тому раджу всім реєструватись на старти, які принесуть море задоволення, а ще медаль, яка буде згадкою на все життя.

– На стартах можна побачити людей із дитячими колясками. Як ставитесь до таких рішень людей та чи хотіли б спробувати у майбутньому таке теж?

– Мені до вподоби такі рішення людей, особливо, якщо їх дистанція є невеликою. Коляска все-таки, це зайве навантаження. Коли люди так бігають 10 чи 21 кілометр, а маршрут може бути із чималим підйомом, це дуже складно. Хотіла б так пробігти 3-5 кілометрів дистанції, щоб отримати ці неймовірні емоції.

Підготовка до бігу на довгих дистанціях та прорив львів'янки

– Корисні поради для любителів при підготовці до бігу на довгих дистанціях?

– По-перше, ніколи не форсуйте події. Людина, яка бігає рідко, не може вийти на дистанцію, яку хоче і одразу легко її пробігти. Наступного дня ваші відчуття будуть не з найприємніших. Рекомендую для тих, хто бігав ще у шкільні роки та зараз знову хоче відновити такі активності, спершу виходьте на прогулянки. Наступного дня можна спробувати протягом 20 хвилин чергувати біг із ходьбою, наприклад, одна хвилина пробіжки, інша ходьби. Поступово збільшуючи тривалість бігу і зменшуючи час ходьби. Ваші м’язи та суглоби звикнуть до навантажень від бігу. Через 2-3 тижні вже зможете бігти без відпочинку протягом 15-20 хвилин. Слухайте свій організм. Ще одна порада – бігайте регулярно. Не буває результату, якщо ви попрацювали один день, потім на місяць перестали тренуватись, а згодом знову захотіли пробігти якусь дистанцію. Така думка є хибною. І ще одна порада – вибирайте якісне взуття.

– 2019 рік та початок 2020 року стали проривом у Вашій кар’єрі?

– Багато працювала, щоб показати такий результат. У 2018 році вперше поїхала на збори у Киргизстан, які мені дуже допомогли, щоб показати високі здобутки протягом останніх двох років. Спершу було складно тренуватись під керівництвом італійського тренера. Мій організм не витримував того об'єму, який давав наставник. Тренування були високої інтенсивності. Згодом моє тіло звикло до таких навантажень, тренер вивчив краще мій організм, він знає про нього і його поведінку більше, ніж я сама. Наставник завжди повинен контролювати та зупиняти тебе, коли це потрібно. Інколи краще недопрацювати, ніж навпаки.

– Як допомагають збори у високогір’ї?

– Збори у такій місцевості дуже допомагають на довгих дистанціях. У високогір’ї брак кисню, високий тиск, організм старається боротись із цим, відбувається гіпоксія. Коли спускаєшся на рівнину, стає легше, підіймається гемоглобін. Це важливий аспект підготовки спортсменів до стартів на довгих дистанціях.

Суперники та друзі серед легкоатлетів

– Суперники, які складають найбільшу конкуренцію?

– Не секрет, що кенійські та ефіопські спортсмени є одними з найсильніших легкоатлетів планети. На довгих дистанціях вони завжди є лідерами, але з якими можна та потрібно боротись. На одному зі стартів бігла поряд із шістьма африканцями. Мені вдалось фінішувати першою. Багатьох людей шокувала моя перемога, вони не сподівались побачити такий результат.

– Які риси характеру приводять Вас до перемоги?

– Терпіння, характер та сила волі. Також важливо роль відіграє психологія. Завжди потрібно перетерпіти на тренуваннях, під час стартів у кризові кілометри. Все, що напрацьовуєш на тренуваннях потрібно втілити у стартах.

– Наскільки добре спілкуєтесь із іншими легкоатлетами?

– Гарно спілкуюсь із Мариною Бех-Романчук, вона двоюрідна сестра мого хлопця. У нас постійно збори, тренування, змагання, тому нам не так часто вдається бачитись.

За декілька днів читайте на Спорт24 третю частину розмови