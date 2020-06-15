Сім'я легкоатлетки Марини Бех-Романчук та плавця Михайла Романчука є однією із найуспішніших в Україні. Вони продовжують приємно дивувати вболівальників новими красивими світлинами разом.

Світлиною поділилась дівчина у своєму Instagram. Спортсменка зворушливо підписала фото.

Варто побачити Красуня Бех-Романчук похизувалась ідеальною фігурою – пікантне фото

Подружжя часто викладає спільні фото. Вони додають, що спортивна сім'я – це завжди весело. Фанати неодноразово робили парі компліменти та вважають їх однією із найкрасивіших спортивних сімей.

Ти мій рай,

– підписала Марина.

Додамо, що спортсмени вже активно тренуються до майбутніх змагань. Пара одружилась у 2018 році.

Здобутки Михайла Романчука: головне

Здобув золото на Універсіаді-2017 (400 м вільним стилем), а також дві срібні нагороди (800 та 1500 метрів).

Чемпіон Європи серед юніорів у 2014 році (800 м). Срібний та бронзовий призер 2014 року у Дордрехті (400 та 1500 метрів).

Чемпіон юнацьких Олімпійських ігор-2014 на дистанції 400 метрів, а також срібний призер на дистанції 800 метрів.

Чемпіон Європи на короткій воді у 2017 році (1500 м).

Двічі ставав чемпіоном Європи у Глазго (2018) на дистанції 400 та 800 метрів, там же здобув і срібно змагань (1500 метрів). Дворазовий бронзовий призер чемпіонату Європи у Лондоні 2016 року (800 та 1500 метрів).

Чемпіон світу на короткій воді (1500 метрів).

Двічі здобував срібло чемпіонату світу у 2017 та 2019 роках (1500 метрів).

Досягнення Марини Бех-Романчук

Марина – призерка світових та континентальних першостей, чемпіонка Універсіади, учасниця Олімпійських ігор 2016 року, багаторазова чемпіонка України.

У 2019 році отримала звання "Найкращої спортсменки України у жовтні". За підсумками змагань Світового туру в приміщенні-2020 стала першою у загальному заліку серед стрибунок у довжину.