Продолжение разговора с легкоатлеткой Софией Яремчук. Во второй части она рассказала о прорыве в течение последних двух лет, украинских стартах, сборах в высокогорье и дала советы, как правильно подготовиться к стартам для любителей бега и по бегу на мостовой – в эксклюзивном интервью Спорт24.

Первая часть разговора о том, почему выбрала именно легкую атлетику, как ей тренируется под руководством итальянского специалиста и дала советы, как часто нужно менять обувь для пробежек – по ссылке.

К теме: Когда лучше бегать – утром или вечером: полезные советы легкоатлетки Софии Яремчук

Темп и мысли во время бега

– Больше нравится бегать по улицам города или на стадионе?

– На стадионе у нас происходят специальные скоростные тренировки. Дважды в неделю работаю там. Также люблю бегать в парке и лесу.

– Не надоедает ли делать беговую работу по кругу?

– Со временем привыкаешь к этому. Когда ты выполняешь скоростную работу, то не успеваешь почувствовать скучно тебе или нет. Нужно только хорошо отработать, сделать все, что написал наставник.

– Какой темп держите во время тренировочной пробежки?

– Все зависит от расстояния и работы, которую мне нужно выполнить. Например, если дистанция около 15 километров, тогда стараюсь бежать в темпе 4-4,05 мин/км. Это нормальная скорость для тренировочного процесса.

– Какая же тогда скорость на соревнованиях?

– На полумарафоне мой темп составляет 3,20 мин/км.

– О чем думаете во время бега?

– Когда тяжело физически и морально, говорю себе, что уже все, последний старт, мне уже нужен отдых и создавать личную жизнь. А вот, когда видишь, что удастся показать хороший результат, тогда здесь просыпаются дополнительные силы, чтобы добежать и принести положительные эмоции моему тренеру, который очень много делает для меня.

Старты в Украине и предостережения относительно бега на брусчатке

– Предпочитаете международные или внутренние старты?

– Больше бегаю на международных соревнованиях, но организация украинских стартов не уступает другим. Участвовала во многих беговых событиях в Украине, очень приятно, что у нас такой высокий уровень. Всегда с удовольствием бегу в родной стране.

– Многие элитные спортсмены рекомендуют не бегать начинающим по брусчатке, а каково Ваше мнение?

– Рекомендую бегать по мягкой поверхности (грунте), а участков с брусчаткой лучше вообще избегать, особенно, если выпал снег. На такой поверхности увеличивается риск получения травмы. Конечно, если на соревнованиях определенная часть маршрута будет брусчаткой, тогда у тебя здесь выбора уже нет, нужно просто пробежать.

– Львов – город устланный брусчаткой. Насколько довольны стартами в этом городе?

– Львов – туристический город, поэтому большинство стартов происходят старой частью города. Бегунам хотят показать как можно больше "сердца" города Льва. Львовские организаторы более осмотрительны в этом плане и стараются уменьшить маршрут по брусчатке к минимуму. Мокрая брусчатка, это почти 100-процентная гарантия травмы.

Стоит заметить Самая красивая пара в Украине: Бех-Романчук очаровала невероятным фото с мужем

– Любимый город для беговых событий?

– Люблю Валенсию, это город с равнинной местностью, там замечательная трасса.

– Насколько часто слышите от друзей претензии, вот опять через беговые события перекрыли часть города?

– За рубежом такого уже нет, там почти все принимают участие в стартах. У нас пока еще люди не привыкли к этому, но по сравнению с прошлыми годами, мы движемся в правильном направлении. Предварительно всех предупреждают о части закрытия города. Поэтому советую всем регистрироваться на старты, которые принесут море удовольствия, а еще медаль, будет воспоминанием на всю жизнь.

– На стартах можно увидеть людей с детскими колясками. Как относитесь к таким решениям людей и хотели бы попробовать в будущем такое тоже?

– Мне нравятся такие решения людей, особенно, если их дистанция невелика. Коляска все-таки, это лишняя нагрузка. Когда люди так бегают 10 или 21 километр, а маршрут может быть с большим подъемом, это очень сложно. Хотела бы так пробежать 3-5 километров дистанции, чтобы получить эти невероятные эмоции.

Подготовка к бегу на длинных дистанциях и прорыв львовянки

– Полезные советы для любителей при подготовке к бегу на длинных дистанциях?

– Во-первых, никогда не форсируйте события. Человек, который бегает редко, не может выйти на дистанцию, которую хочет и сразу легко ее пробежать. На следующий день ваши ощущения будут не из приятных. Рекомендую для тех, кто бегал еще в школьные годы и сейчас снова хочет восстановить такие активности, сначала выходите на прогулки. На следующий день можно попробовать в течение 20 минут чередовать бег с ходьбой, например, одна минута пробежки, другая ходьбы. Постепенно увеличивая продолжительность бега и уменьшая время ходьбы. Ваши мышцы и суставы привыкнут к нагрузкам от бега. Через 2-3 недели уже сможете бежать без отдыха в течение 15-20 минут. Слушайте свой организм. Еще один совет – бегайте регулярно. Не бывает результата, если вы поработали один день, потом на месяц перестали тренироваться, а потом снова захотели пробежать какую-то дистанцию. Такое мнение ошибочно. И еще один совет – выбирайте качественную обувь.

– 2019 год и начало 2020 года стали прорывом в Вашей карьере?

– Много работала, чтобы показать такой результат. В 2018 году впервые поехала на сборы в Кыргызстан, которые мне очень помогли, чтобы показать высокие достижения в течение последних двух лет. Сначала было сложно тренироваться под руководством итальянского тренера. Мой организм не выдерживал того объема, который давал наставник. Тренировки были высокой интенсивности. Впоследствии мое тело привыкло к таким нагрузкам, тренер изучил лучше мой организм, он знает о нем и его поведении больше, чем я сама. Наставник всегда должен контролировать и останавливать тебя, когда это нужно. Иногда лучше недоработать, чем наоборот.

– Как помогают сборы в высокогорье?

– Сборы в такой местности очень помогают на длинных дистанциях. В высокогорье недостаток кислорода, высокое давление, организм старается бороться с этим, происходит гипоксия. Когда спускаешься на равнину, становится легче, поднимается гемоглобин. Это важный аспект подготовки спортсменов к стартам на длинных дистанциях.

Соперники и друзья среди легкоатлетов

– Соперники, которые составляют наибольшую конкуренцию?

– Не секрет, что кенийские и эфиопские спортсмены являются одними из сильнейших легкоатлетов планеты. На длинных дистанциях они всегда являются лидерами, но с которыми можно и нужно бороться. На одном из стартов бежала рядом с шестью африканцами. Мне удалось финишировать первой. Многих людей шокировала моя победа, они не ожидали увидеть такой результат.

– Какие черты характера приводят Вас к победе?

– Терпение, характер и сила воли. Также важно роль играет психология. Всегда нужно перетерпеть на тренировках, во время стартов в кризисные километры. Все, что нарабатывает на тренировках нужно воплотить в стартах.

– Насколько хорошо общаетесь с другими легкоатлетами?

– Хорошо общаюсь с Мариной Бех-Романчук, она двоюродная сестра моего парня. У нас постоянно сборы, тренировки, соревнования, поэтому нам не так часто удается видеться.

Через несколько дней читайте на Спорт24 третью часть разговора