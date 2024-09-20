8 серпня у фіналі Олімпіади-2024 з греко-римської боротьби Парвіз Насібов поступився іранцю Саїду Лейвесі. У підсумку представник України став срібним призером.

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Реакція Насібова на срібну медаль

Він розповів, що на Олімпіаді-2020 він був "темною конячкою" і ніхто не очікував, що він дійде до фіналу. Тому коли він вийшов у фінал, його самого переповнювали емоції.

Зараз у Парижі вже сам від себе очікував гарного виступу. Буду прямо казати: їхав за "золотом". Розумію, що в нас час, коли в країні війна, медалі, а надто перші місця мають особливе значення. У мене багато друзів на фронті. Моя перемога могла підняти їхній бойовий дух,

– зізнався Насібов.

Також він зазначив, що для нього це не пусті слова. Він відверто зізнався, що на змаганнях хочеться віддаватися повністю і здобувати медалі.

"Тому, коли поступився в фіналі, сильно засмутився. Не буду приховувати, цей смуток є й досі. Зрештою, мета залишилася. Зараз її не досяг, тому буду намагатися досягти в майбутньому", – додав Парвіз Насібов.

Відзначимо, що представник України був також срібним призером Токіо-2020.