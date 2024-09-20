Отримавши нагороду він підтримав Україну та закликав не скасовувати санкції проти росіян і білорусів, що збиралися зробити на Генасамблеї у Будапешті. Під час промови норвежець, зокрема, посилався на таку ж позицію іншої легенди шахів Гаррі Каспарова.

До теми Найкращий шахіст світу виступив проти Росії та закликав не скасовувати санкції

Повна солідарність з Україною

Колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров, який є уродженцем Баку та російським опозиціонером, відреагував на такі слова Магнуса Карлсена. Він засипав компліментами 33-річного гросмейстера на своїй сторінці в соцмережі X, додавши у своєму повідомленні прапор України:

Звісно, я б це зробив і роблю! У багатьох сенсах, я навряд чи міг би побажати кращого наступника, ніж Магнус. Щоб бути великим шахістом, необов’язково мати чудовий характер, тому це вдвічі більше вражає, що він досягнув і того, і іншого.

Зазначимо, що під час промови Магнуса Карлсена поруч із ним на сцені був президент ФІДЕ росіянин Аркадій Дворкович, який особисто вручив норвежцю приз.

Щодо скасування санкцій, то все вирішиться 21-22 вересня. Наразі, за інсайдерською інформацією, все йде до того, що бан для федерацій шахів Росії та Білорусі залишиться, проте все ще можливі послаблення для юніорів та спортсменів з обмеженими можливостями.