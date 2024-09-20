8 августа в финале Олимпиады-2024 по греко-римской борьбе Парвиз Насибов уступил иранцу Саиду Лейвеси. В итоге представитель Украины стал серебряным призером.

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Реакция Насибова на серебряную медаль

Он рассказал, что на Олимпиаде-2020 он был "темной лошадкой" и никто не ожидал, что он дойдет до финала. Поэтому когда он вышел в финал, его самого переполняли эмоции.

Сейчас в Париже уже сам от себя ожидал хорошего выступления. Буду прямо говорить: ехал за "золотом". Понимаю, что у нас время, когда в стране война, медали, а особенно первые места имеют особое значение. У меня много друзей на фронте. Моя победа могла поднять их боевой дух,

– признался Насибов.

Также он отметил, что для него это не пустые слова. Он откровенно признался, что на соревнованиях хочется отдаваться полностью и добывать медали.

"Поэтому, когда уступил в финале, сильно расстроился. Не буду скрывать, эта грусть есть до сих пор. В конце концов, цель осталась. Сейчас ее не достиг, поэтому буду стараться достичь в будущем", – добавил Парвиз Насибов.

Отметим, что представитель Украины был также серебряным призером Токио-2020.