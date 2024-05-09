Один з героїв матчу: як гру Луніна оцінили ЗМІ

У середу, 8 травня, відбувся другий матч півфіналу Ліги чемпіонів. За вихід у фінал боролися Реал та Баварія.

За результатами матчу, у фінал пройшов Реал, де він зустрінеться з Боруссією Д. Іспанські ЗМІ оцінили гру українського голкіпера Андрія Луніна у протистоянні.

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Українець отримав позитивну оцінку

Карло Анчелотті дотримав свого слова і випустив Андрія Луніна у стартовому складі матчу. Тібо Куртуа опинився на лаві запасних.

Українець добре відіграв проти Кейна. Спочатку він відбив його удар, коли здавалося, що м'яч йшов вище воріт, а згодом Лунін вдало зіграв на перехоплення. І вже втретє у протистоянні з Кейном він відзначився, коли відбив удар у ближній кут, а також стримав загрозу від Мусіали. Лише проти удару Девіса українець був безсилим.

Андрій Лунін отримав оцінку 8. Найкращими гравцями матчу за версією видання стали Вінісіус Жуніор та Хосел – вони отримали по 10 балів.

Фінал Ліги чемпіонів-2023/2024 відбудеться на "Вемблі" 1 червня о 22:00 за київським часом. За кубок Реал змагатиметься з Боруссією Д.

Нагадаємо, що Реал виграв найбільшу кількість турнірів Кубку та Ліги чемпіонів УЄФА. "Вершкові" були переможцями 14 разів.