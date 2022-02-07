Як неймовірна гармата суперника розпочала розгром Ференцвароша Зубкова: відео голу

Ференцварош зазнав чергової поразки у чемпіонаті Угорщини. Перший гол від Пакша заслуговує особливої уваги.

Красиве взяття воріт

Голкіпер Ференцвароша вже на початку матчу виймав м'яч із сітки власних воріт. Мартін Адам розмочив нулі на табло вже на 6-й хвилині, пише 24 канал.

До теми Ференцварош зазнав чергової поразки у матчі з незарахованим голом Зубкова

Форвард Пакша красиво грудьми обробив передачу з глибини поля та ударом в один дотик пробив з дальньої відстані. До такого пострілу точно не був готовий воротар господарів. М'яч залетів біля дев'ятки володінь Ференцвароша.

Відео першого голу

Цей гол почав розгром господарів. По одному голу у першому та другому таймах встановили остаточний рахунок матчу – 0:3 несподівана поразка Ференцвароша.

Нагадаємо, що гол Олександра Зубкова був скасований через офсайд.