Красиве взяття воріт

Голкіпер Ференцвароша вже на початку матчу виймав м'яч із сітки власних воріт. Мартін Адам розмочив нулі на табло вже на 6-й хвилині, пише 24 канал.

До теми Ференцварош зазнав чергової поразки у матчі з незарахованим голом Зубкова

Форвард Пакша красиво грудьми обробив передачу з глибини поля та ударом в один дотик пробив з дальньої відстані. До такого пострілу точно не був готовий воротар господарів. М'яч залетів біля дев'ятки володінь Ференцвароша.

Відео першого голу

Цей гол почав розгром господарів. По одному голу у першому та другому таймах встановили остаточний рахунок матчу – 0:3 несподівана поразка Ференцвароша.

Нагадаємо, що гол Олександра Зубкова був скасований через офсайд.