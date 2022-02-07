Красиве взяття воріт
Голкіпер Ференцвароша вже на початку матчу виймав м'яч із сітки власних воріт. Мартін Адам розмочив нулі на табло вже на 6-й хвилині, пише 24 канал.
До теми Ференцварош зазнав чергової поразки у матчі з незарахованим голом Зубкова
Форвард Пакша красиво грудьми обробив передачу з глибини поля та ударом в один дотик пробив з дальньої відстані. До такого пострілу точно не був готовий воротар господарів. М'яч залетів біля дев'ятки володінь Ференцвароша.
Відео першого голу
Цей гол почав розгром господарів. По одному голу у першому та другому таймах встановили остаточний рахунок матчу – 0:3 несподівана поразка Ференцвароша.
Нагадаємо, що гол Олександра Зубкова був скасований через офсайд.
- Фіаско опустило клуб Зубкова на друге місце у турнірній таблиці. Тепер на вершині Академія Пушкаша. Між командами різниця у два очки.
- Наступний матч Ференцварош зіграє на виїзді проти Вашаша в 1/8 фіналу Кубка Угорщини.