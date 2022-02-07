Красивое взятие ворот

Голкипер Ференцвароша уже в начале матча вынимал мяч из сетки собственных ворот. Мартин Адам размочил нули на табло уже на 6-й минуте, пишет 24 канал.

К теме Ференцварош потерпел очередное поражение в матче с незасчитанным голом Зубкова

Форвард Пакша красиво грудью обработал передачу из глубины поля и ударом в одно касание пробил с дальнего расстояния. К такому выстрелу точно не был готов вратарь хозяев. Мяч залетел в девятку владений Ференцвароша.

Видео первого гола

Этот гол начал разгром хозяев. По одному голу в первом и втором таймах установили окончательный счет матча – 0:3 неожиданное поражение Ференцвароша.

Напомним, что гол Александра Зубкова был отменен из-за офсайда.