Як у найкращі часи: 43-річний Буффон відбив пенальті та перервав невдалу серію Парми – відео

Парма 28 жовтня зіграла виїзний матч проти Читтаделли у рамках Серії В. Голкіпер гостей Джанлуїджі Буффон допоміг команді перемогти.

"Вічний" Буффон

Вже на 12-й хвилині зустрічі господарі отримали прекрасний шанс розмочити нулі на табло – пенальті. 11-метровий удар взявся виконувати Мірко Антонуччі, але його постріл парирував голкіпер Парми.

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Як у найкращі часи Джанлуїджі Буффон став героєм команди. 43-річний легендарний голкіпер не дозволив супернику першим вийти вперед у рахунку. У середині першого тайму забили гості. Влучним ударом відзначився Франко Васкес.

Після перерви гості забили вдруге. У другій 45-хвилинці Читтаделла заробила ще один удар із 11 метрів. Цього разу Буффон не зміг стати на заваді голу – 1:2. Однак на більше господарів не вистачило – перемога Парми.

Клубу Буффона вдалось перервати безвиграшну серію, яка складала вже шість матчів. Джанлуїджі став одним із героїв поєдинку.

За 10 турів Парма набрала лише 13 очок та посідає 13 місце у Серії В.

У сезоні-2021/2022 Буффон відіграв за Парму 9 матчів, у яких пропустив 11 голів та у трьох зустрічах залишав свої володіння "на замку".

Буффон парирував пенальті: відео