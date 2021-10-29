"Вічний" Буффон
Вже на 12-й хвилині зустрічі господарі отримали прекрасний шанс розмочити нулі на табло – пенальті. 11-метровий удар взявся виконувати Мірко Антонуччі, але його постріл парирував голкіпер Парми.
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Як у найкращі часи Джанлуїджі Буффон став героєм команди. 43-річний легендарний голкіпер не дозволив супернику першим вийти вперед у рахунку. У середині першого тайму забили гості. Влучним ударом відзначився Франко Васкес.
Після перерви гості забили вдруге. У другій 45-хвилинці Читтаделла заробила ще один удар із 11 метрів. Цього разу Буффон не зміг стати на заваді голу – 1:2. Однак на більше господарів не вистачило – перемога Парми.
Клубу Буффона вдалось перервати безвиграшну серію, яка складала вже шість матчів. Джанлуїджі став одним із героїв поєдинку.
- За 10 турів Парма набрала лише 13 очок та посідає 13 місце у Серії В.
У сезоні-2021/2022 Буффон відіграв за Парму 9 матчів, у яких пропустив 11 голів та у трьох зустрічах залишав свої володіння "на замку".
Буффон парирував пенальті: відео