"Вечный" Буффон

Уже на 12-й минуте встречи хозяева получили прекрасный шанс размочить нули на табло – пенальти. 11-метровый удар взялся выполнять Мирко Антонуччи, но его выстрел парировал голкипер Пармы.

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Как в лучшие времена Джанлуиджи Буффон стал героем команды. 43-летний легендарный голкипер не позволил сопернику первым выйти вперед в счете. В середине первого тайма забили гости. Точным ударом отметился Франко Васкес.

После перерыва гости забили второй раз. Во второй 45-минутке Читтаделла заработала еще один удар с 11 метров. На этот раз Буффон не смог помешать голу – 1:2. Однако на большее хозяев не хватило – победа Пармы.

Клубу Буффона удалось прервать безвыигрышную серию, которая составляла уже шесть матчей. Джанлуиджи стал одним из героев поединка.

За 10 туров Парма набрала лишь 13 очков и занимает 13 место в Серии В.

В сезоне-2021/2022 Буффон играл за Парму 9 матчей, в которых пропустил 11 голов и в трех встречах оставлял свои владения "на замке".

Буффон парировал пенальти: видео