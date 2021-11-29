Поєдинок відбувся 25 листопада 2015 року у Дюссельдорфі. Ф'юрі переміг одноголосним рішенням суддів та відібрав у Кличка чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF.
До слова Несподівана заява: Ф'юрі хоче провести чемпіонський бій із жінкою
Ф'юрі зізнався, як шість років тому у нього почалися проблеми із психікою після бою з Володимиром Кличком.
Шість років тому цього дня я переміг Володимира Кличка і став чемпіоном у надважкій вазі. Але після цього у мене почалися проблеми із психічним здоров'ям. Ніхто ніколи не застрахований від цього. Я продовжую боротися щодня. Ніколи не здавайтеся. Продовжуйте боротись. Хай благословить вас бог,
– заявив Ф'юрі.
Ф'юрі може побитися з Усиком
- Восени 2021 року Ф'юрі у Лас-Вегасі втретє зустрівся з Деонтеєм Уайлдером і нокаутував американця.
- Після цього промоутери та експерти почали говорити про бій Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.
- Усик прокоментував думки експертів та заяивив, що зустріч з Тайсоном Ф'юрі буде грандіозною.
- Проте Усику потрібно дати реванш Джошуа.