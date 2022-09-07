Як Мудрик забив гол та віддав дві результативні передачі за Шахтар у матчі проти Лейпцига: відео

Півзахисник Михайло Мудрик у матчі проти РБ Лейпциг взяв участь у трьох з чотирьох голів команди. Він як забивав сам, так і допомагав відзначитися партнерам.

Шахтар у першому матчі групи Ліги чемпіонів на виїзді розгромив німецький РБ Лейпциг. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1:4.

Як це було Оновлений Шахтар виносить Лейпциг у Лізі чемпіонів, забивши чотири голи: відео розгрому

Дублем в цьому матчі відзначився новачок "гірників" Мар'ян Швед. Другий гол він забив через хвилину після того, як господарі поля зрівняли рахунок. А результативний пас на нього віддав саме Мудрик. Правда без рикошету там не обійшлося.

Відео голу Шведа після пасу Мудрика

Третій гол Шахтаря вже забив сам Мудрик. Він втік у швидку контратаку по центру. І отримав пас від Судакова з флангу. Свій шанс гравець не змарнував, пробивши низом.

Відео голу Мудрика

А четвертий гол української команди було забито, коли Конопля зробив закидання на хід Мудрику по флангу. А вже той прострелив у центр штрафного майданчика на Траоре. Нападник в дотик переправив м'яч у ворота суперників.

Відео голу Траоре після пасу Мудрика