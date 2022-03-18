Як меседж для світу про війну в Україні: тренер Вест Хема виділив гру Ярмоленка

Андрій Ярмоленко вивів Вест Хем у чвертьфінал Ліги Європи. Головний тренер "молотобійців" Девід Моєс прокоментував гол українця.

Як меседж для світу

Українець вийшов на футбольне поле наприкінці другого тайму та відзначився м'ячем у додатковому таймі. Девід Моєс сподівається, що гол Андрія Ярмоленка буде меседжем, який буде нагадувати про війну в Україні, яка є рідною країною футболіста.

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Ярмоленко, його меседж та його ім'я будуть згадувати по всій Європі, на континенті та у всьому світі, і я сподіваюся, що повідомлення про те, що відбувається в Україні, якщо люди про це й досі не знають, з'являться,

– сказав наставник Вест Хема.

Нагадаємо, що матч 1/8 фіналу Ліги Європи закінчився перемогою Вест Хема над Севільєю – 2:0. Ярмоленко вивів "молотобійців" у чвертьфінал турніру. Андрію вдалось вибити зі змагань одного з фаворитів Ліги Європи.

Жеребкування визначило наступного суперника Вест Хема. Клуб українця зіграє проти французького Ліона.