Як Магучіх та Рижикова Діамантову лігу у Швейцарії розривали: відео

Відразу дві українські легкоатлетки Анна Рижикова та Ярослава Магучіх принесли Україні нагороди. Українки здобули "бронзу" та "срібло".

Магучіх та Рижикова знову серед найкращих

Відразу шість українських легкоатлеток змагались за нагороди на Діамантовій лізі у швейцарській Лозанні. Ярослава Магучіх знову боролась за медалі проти Марії Ласіцкене, яка виступає під нейтральним прапором, та австралійки Ніколи Макдермотт.

До теми Магучіх після Олімпіади стала другою на Діамантовій лізі у Швейцарії

Із цими ж конкурентками боролась 19-річна українка на Олімпіаді у Токіо. Цього разу Ярославі вдалось випередити представницю Австралії, яка завершила виступ із висотою 1.95.

Магучіх ж змогла підкорити планку на висоті 1.98. Такий же результат у Ласіцкене, але Марія випередила нашу землячку лише за кількістю спроб.

Ярослава стала другою на своєму першому старті після Олімпійських ігор, де вона посіла третє місце.

Стрибок Магучіх: відео

Інші українки Ірина Геращенко та Юлія Левченко зупинились на 4-й та 6-й позиціях відповідно. Ірина взяла висоту 1.95, а Юлія лише 1.85.

Бронзовий забіг

Потішила своїм виступом Анна Рижикова. Легкоатлетка фінішувала третьою у бігу на 400 метрів із бар'єрами. Результат українки склав 54,32 секунди. Анна поступилась лише нідерландці Фемке Бол та представниці США Шам'єр Літтл.

Інша українка Вікторія Ткачук прибігла останньою – 8 місце (56.53).

Забіг Рижикової та Ткачук: дивіться відео