Магучіх стала другою у стрибках у висоту. Результат 19-річної дніпрянки – 1.98 м. Вона поступилася переможниці лише за кількістю спроб.

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Виграла змагання олімпійська чемпіонка Марія Ласіцкене, яка виступає під нейтральним прапором.

Четвертою завершила виступи ще одна українка – Ірина Геращенко, якій підкорилася планка на висоті 1.92 м. Юлія Левченко стала шостою, зупинившись на 1.85 м.

Виступи інших українок

Українка Анна Рижикова-Ярощук фінішувала третьою в бігу з бар'єрами на 400 метрів. Її час – 54.32 с.

В стрибка у довжину Марина Бех-Романчук показала лише 5-й результат – 6.54 м. А перемогла тут Івана Спанович (Сербія) – 6.73 м.