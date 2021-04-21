Як Лєднєв гарматним ударом в кут воріт вивів Динамо вперед у матчі Кубка України: відео

Київському Динамо у півфіналі Кубка України випало грати проти першолігового Агробізнесу з Волочиська. У першому таймі рахунок відкрити вдалося завдяки голу Лєднєва.

У цьому матчі тренерський штаб Динамо вдався до незначної ротації складу. Відтак з перших хвилин матчу вийшли воротар Денис Бойко, захисник Олександр Тимчик та півзахисник Богдан Лєднєв.

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Саме Лєднєв і відкрив рахунок в цьому матчі. Наприкінці першого тайму він пропустив пас від Сидорчука на Родрігеса, чим збив з пантелику захисників. У той час Родрігес віддав пас п'ятою на партнера. І Лєднєв наважився на удар з-за меж штрафного майданчика. М'яч влетів у нижній правий кут воріт. Голкіпер в цьому епізоді не встиг зреагувати як слід, тому лише провів м'яч поглядом.

Відео голу Лєднєва

Відзначимо, що завдяки цій перемозі Динамо вийшло у фінал Кубка України.

Вже у неділю, 25 квітня, Динамо може оформити чемпіонський титул. Для цього їм достатньо буде обіграти вдома Інгулець. Для Динамо це буде перше чемпіонство за п'ять років. Востаннє вони перемагали в національній першості у 2016 році, коли команду тренував Сергій Ребров.