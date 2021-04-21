На 39-й хвилині Львів отримав право на кутовий, який і закінчився взяттям воріт Минаю. Але до гола призвели помилки декількох гравців закарпатського клубу.

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Під час подачі кутового Андрій Тлумак не втримав свого опонента. І Олексій Довгий відкликнувся на навіс зі стандарту. Помилився і голкіпер Минаю в цьому епізоді – Андрій Попович вийшов на перехоплення, але Довгий випередив його.

Та м'яч після удару Довгого влучив у штангу. Там стояв Шеммі Маємбе. І від стійки м'яч вдарився в замбійського захисника та покотився у ворота. Маємбе намагався дістатися до нього, але махнув ногою повз м'яч.

Відео курйозного автогола у ворота Минаю

Варто відзначити, що це матч, в якому команди ведуть боротьбу за збереження місця в УПЛ. Адже обидві перебувають в нижній частині турнірної таблиці і поки не гарантували собі збереження місця в елітному дивізіоні на наступний сезон.