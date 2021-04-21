В этом матче тренерский штаб Динамо прибег к небольшой ротации состава. Поэтому с первых минут матча вышли вратарь Денис Бойко, защитник Александр Тымчик и полузащитник Богдан Леднев.

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Именно Леднев и открыл счет в этом матче. В конце первого тайма он пропустил пас от Сидорчука на Родригеса, чем сбил с толку защитников. В то время Родригес отдал пас пяткой на партнера. И Леднев решился на удар из-за пределов штрафной. Мяч влетел в нижний правый угол ворот. Голкипер в этом эпизоде не успел среагировать как следует, поэтому лишь провел мяч взглядом.

Видео гола Леднева

Отметим, что благодаря этой победе Динамо вышло в финал Кубка Украины.

Уже в воскресенье, 25 апреля, Динамо может оформить чемпионский титул. Для этого им достаточно будет обыграть дома Ингулец. Для Динамо это будет первое чемпионство за пять лет. Последний раз они побеждали в национальном первенстве в 2016 году, когда команду тренировал Сергей Ребров.