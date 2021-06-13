Місто Лева вболівав за Бельгію

Львів'яни та гості міста відвідали фан-зону, щоб переглянути матч чемпіонату Європи-2020 між Росією та Бельгією. Того вечора львівські фанати перетворились на бельгійських. Усе місто бажало перемоги саме команді з Бельгії.

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У соцмережах уболівальники активно ділились світлинами та відео з перегляду матчу. Бельгійці сповна віддячили фанатам за підтримку, наколотивши у ворота Росії три м'ячі. Натомість свої володіння залишили на замку.

"Вишенькою на торті" стала особливість цього вечора. Президент Руху Григорій Козловський зробив гучну заяву напередодні поєдинку: "Наливаємо пиво за кожен гол збірної Бельгії". Спершу власник львівського клубу пообіцяв за кожен гол роздавати по 100 бокалів пива. Якби збірна Бельгії забила понад три голи, то ставка була б втричі більша – 300 кухлів хмільного.

Козловський пообіцяв, що акцію на LVIV FAN FESTIVAL буде продовжена і на інші поєдинки Росії. Ажіотаж на поєдинку Росія – Бельгія був шалений. Фан-зона у Львові була переповнена уболівальниками, які раз по раз гучно кричали: "Бельгія, Бельгія".

Нагадаємо, що зустріч завершилась поразкою Росії 0:3. Дубль у протистоянні забив Ромелу Лукаку. Ще один гол в активі Томаса Меньє.

Відео, як Львів вболівав за Бельгію