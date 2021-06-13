Город Льва болел за Бельгию

Львовяне и гости города посетили фан-зону, чтобы посмотреть матч чемпионата Европы-2020 между Россией и Бельгией. В тот вечер львовские фанаты превратились в бельгийских. Весь город желал победы именно команде из Бельгии.

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В соцсетях болельщики активно делились фотографиями и видео с просмотра матча. Бельгийцы вполне отблагодарили фанатов за поддержку, наколотив в ворота России три мяча. Зато свои владения оставили на замке.

"Вишенка на торте" стала особенность этого вечера. Президент Руха Григорий Козловский сделал громкое заявление накануне поединка: "Наливаем пиво за каждый гол сборной Бельгии". Сначала владелец львовского клуба пообещал за каждый гол раздавать по 100 бокалов пива. Если бы сборная Бельгии забила более трех голов, то ставка была бы втрое больше – 300 кружек хмельного.

Козловский пообещал, что акция на LVIV FAN FESTIVAL будет продлена и на другие поединки России. Ажиотаж на поединке Россия – Бельгия был сумасшедший. Фан-зона во Львове была переполнена болельщиками, которые раз за разом громко кричали: "Бельгия, Бельгия".

Напомним, что встреча завершилась поражением России 0:3. Дубль в противостоянии забил Лукаку. Еще один гол в активе Томаса Менье.

Видео, как Львов болел за Бельгию