Саме Лукаку відкрив рахунок в цьому матчі на початку зустрічі. Мертенс вирішив не то пробити, не то прострелити в бік воріт росіян. Удар видався доволі невдалим. І до гостроти біля воріт російської команди призвести не мав.

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Однак захисник Семьонов грубо помилився в цьому епізоді. Замість того, щоб вибити м'яч, він пропустив його собі поміж ніг. Тож той відлетів до Лукаку, який був поруч. Таким подарунком форвард скористався сповна – опинившись перед голкіпером, Лукаку пробив у кут воріт без шансів для суперника.

Відео першого голу Лукаку

Варто додати, що цей гол Лукаку присвятив Крістіану Еріксену. Гравець збірної Данії за декілька годин до цього не зумів дограти матч Євро-2020. Під час гри Еріксен втрати свідомість та впав на газон. Йому одразу надали допомогу медики – довелося робити непрямий масаж серця та використовувати дефібрилятор. Гру на той час було зупинено. Еріксена госпіталізували прямо з поля.

Лукаку ж в матчі проти Росії довів рахунок до розгромного вже наприкінці зустрічі. Цього разу форвард показав свою швидкість та таранні можливості. Після пасу на хід від Меньє, Лукаку відтіснив суперника корпусом, а зблизившись з голкіпером, пробив низом в кут воріт.

Відео другого голу Лукаку