Другий гол Бенфіки

Перший матч між київським і лісабонським клубами завершився поразкою підопічних Мірчі Луческу з рахунком 0:2, пише 24 канал.

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Вже на початку другої зустрічі Динамо зазнало розгрому від "орлів". На 27-й хвилині рахунок зумів відкрити Ніколас Отаменді.

За п'ять хвилин до закінчення першого тайму Рафа Сілва подвоїв перевагу Бенфіки через прикру помилку Олександра Сироти.

Відео другого голу

Динамо не встигло оговтатися, як португальці забили ще один м'яч. Цього разу відзначився Нерес.