Як Ігоря Рейзліна нагороджували медаллю на Олімпіаді-2020: фото

Збірна України на Олімпіаді-2020 здобула вже другу медаль. Бронзову нагороду здобув Ігор Рейзлін в індивідуальній шпазі.

У бою за третє місце Ігор Рейзлін переміг італійця Андреа Сантареллі з рахунком 15:12.

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Для Рейзліна це була лише перша Олімпіада, попри те, що йому вже 37 років. Але саме він приніс для збірної України першу медаль Олімпіади в шпазі.



Ігор Рейзлін – бронзовий призер Олімпіади-2020 / Фото Getty Images

Варто відзначити, що протокол нагородження змінили. Відтак спортсмени самі на себе одягають олімпійські медалі.



Ігор Рейзлін з бронзовою медаллю / Фото Getty Images

Перед тим у півфіналі українець поступився французу Роману Каннону. І той дещо неочікувано став переможцем Олімпіади. При цьому Каннон не повинен був навіть брати участь в змаганнях – в Токіо він їхав в якості запасного, і вийти на бій йому дозволив скандал з олімпійським чемпіоном Даніелем Жераном. У 2020 році він здав позитивну допінг-пробу і пропустив Ігри в Японії.

Роман Каннон народився у Франції. Але в дитинстві переїхав спочатку до Бразилії, а згодом – США. Саме в США Каннон став займатися спортом і відкрив для себе фехтування на шпагах. До Олімпіади в Токіо Ромен Каннон практично не був відомий: в 2019 році він посів сьоме місце на світовому кубку в Ванкувері.



Ґерґелі Шиклоші, Роман Каннон та Ігор Рейзлін / Фото Getty Images