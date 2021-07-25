В бою за третье место Игорь Рейзлин победил итальянца Андреа Сантарелли со счетом 15:12.

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Для Рейзлина это была лишь первая Олимпиада, несмотря на то, что ему уже 37 лет. Но именно он принес для сборной Украины первую медаль Олимпиады в шпаге.



Игорь Рейзлин – бронзовый призер Олимпиады-2020 / Фото Getty Images

Стоит отметить, что протокол награждения изменили. Поэтому спортсмены сами на себя одевают олимпийские медали.



Игорь Рейзлин с бронзовой медалью / Фото Getty Images

Перед этим в полуфинале украинец уступил французу Роману Каннону. И тот несколько неожиданно стал победителем Олимпиады. При этом Каннон не должен был даже участвовать в соревнованиях – в Токио он ехал в качестве запасного, и выйти на бой позволил ему скандал с олимпийским чемпионом Даниэлем Жераном. В 2020 году он сдал положительную допинг-пробу и пропустил Игры в Японии.

Роман Каннон родился во Франции. Но в детстве переехал сначала в Бразилию, а позже – США. Именно в США Каннон стал заниматься спортом и открыл для себя фехтование на шпагах. До Олимпиады в Токио Ромен Каннон практически не был известен: в 2019 году он занял седьмое место на мировом кубке в Ванкувере.



Гергели Шиклоши, Роман Каннон и Игорь Рейзлин / Фото Getty Images