Як Громов ефектним ударом забив гол у ворота Руху: відео

У матчі між Рухом та Зорею була зафіксована перемога луганської команди. Все завдяки дублю Артема Громова. Особливо ефектним вийшов перший гол.

Зорі вдалося відкрити рахунок в дебюті зустрічі. На 8-й хвилині матчу Громов забив перший гол.

До теми Зоря у меншості обіграла Рух завдяки дублю Громова: відео

До Громова відлетів м'яч від Кабаєва, якого збивали перед штрафним майданчиком. І гравець вирішив пробити в дотик.

Удар виявився і сильним, і точним. Він влетів майже у кут воріт під саму перекладину.

Голкіпер Руху Олександр бандура хоч і стрибнув за м'ячем, але дістатися до нього не зумів.

Відео першого голу Громова у ворота Руху

У другому таймі Громов відзначився вдруге в цьому матчі, а Зоря відсвяткувала перемогу. Хоча кінцівку матчу луганський клуб провів у меншості після вилучення Іванісені.