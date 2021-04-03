Як Громов ефектним ударом забив гол у ворота Руху: відео
У матчі між Рухом та Зорею була зафіксована перемога луганської команди. Все завдяки дублю Артема Громова. Особливо ефектним вийшов перший гол.
Джерело:24 канал
Зорі вдалося відкрити рахунок в дебюті зустрічі. На 8-й хвилині матчу Громов забив перший гол.
До теми Зоря у меншості обіграла Рух завдяки дублю Громова: відео
До Громова відлетів м'яч від Кабаєва, якого збивали перед штрафним майданчиком. І гравець вирішив пробити в дотик.
Удар виявився і сильним, і точним. Він влетів майже у кут воріт під саму перекладину.
Голкіпер Руху Олександр бандура хоч і стрибнув за м'ячем, але дістатися до нього не зумів.
Відео першого голу Громова у ворота Руху
У другому таймі Громов відзначився вдруге в цьому матчі, а Зоря відсвяткувала перемогу. Хоча кінцівку матчу луганський клуб провів у меншості після вилучення Іванісені.
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