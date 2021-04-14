Як гравець Порту у розкішному стрибку через себе забив гол Челсі у Лізі чемпіонів: відео

Челсі та Порту 13 квітня провели матч-відповідь в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Єдиний гол у зустрічі забили португальці.

Красивий гол Порту

У першій грі лондонське Челсі здобуло комфортну перевагу у рахунку перед другим поєдинком – 0:2 у Португалії. Вдруге команди зустрілись вже у Лондоні, де сильнішими були португальці. Однак мінімальна перемога Порту не дозволила їм вийти у півфінал Ліги чемпіонів.

Як це було Челсі програв Порту у компенсований час, але вийшов у півфінал Ліги чемпіонів: відео

Здавалось, що матч завершиться нульовим рахунком. Але вже у компенсований арбітром час гості таки забили гол. Розкішний постріл вдався Таремі, який у стрибку ударом через себе відправив м'яч прямо у дев'ятку воріт Челсі – 0:1.

Цей результативний удар приніс звитягу Порту у цьому протистоянні, але аж ніяк не звитягу у серії з двох зустрічей. Сумарний рахунок матчів 2:1 на користь Челсі, яке вийшло в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Для Таремі цей гол став 17-м у 40 поєдинках за Порту цього сезону в усіх турнірах. Також у його активі 13 гольових передач.

Цього вечора свою путівку у наступне коло здобуло французьке ПСЖ, яке також поступилось Баварії з рахунком 0:1, але завдяки перемозі у першій зустрічі вибило з турніру чинних володарів трофею.

Відео голу Таремі