Часникова дієта: дієтолог Ф'юрі розповів, що допоможе Тайсон для швидкого відновлення

Дієтолог Тайсона Ф'юрі – Джордж Локхарт розповів, як харчується боксер перед поєдинком з Олександром Усиком Він виокремив важливий інгредієнт.

Дієтолог британського боксера впровадив новий режим харчування, який містить в собі велику кількість білка та часнику. Він переконаний, що це допоможе Тайсону швидко відновитися.

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Як харчується Ф'юрі перед поєдинком з Усиком

"Багато білка, води та рідини загалом – це тип харчування, який допоможе швидко відновитися після порізу. Багато червоного м’яса та інших продуктів, які містять залізо. Не лише м’ясо, але й речі з великою кількістю поживних мікроелементів, зокрема, часник, шпинат, морква, цибуля", – зазначив Локхарт.

Він також розповів, чому в раціоні боксера є саме часник. Він наголошує, що їжа "вирішить все".

"Часник допоможе вам швидко одужати, оскільки він вбиває бактерії та мікроби під час порізу. Яне з тих дієтологів, які кажуть, що їжа вирішить все. Але з часом це має величезний вплив на відновлення від подібних травм.

Багато людей не усвідомлюють, що коли ви отримуєте травму, ваше тіло спалює більше калорій. Оскільки воно докладає набагато більше зусиль для відновлення та допомоги при будь-якій травмі, включно з розсіченням", – додав дієтолог.

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