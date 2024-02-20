Британська зірка хевівейту Ентоні Джошуа повністю оговтався після двох несподіваних поразок від Олександра Усика, який забрав у нього пояси WBA, WBO, IBF, IBO. Ей Джей націлений повернути чемпіонські титули, але спочатку йому потрібно здолати ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

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Нганну збирається нокаутувати Джошуа

Переважна більшість експертів та вболівальників впевнені в перемозі Джошуа. Втім, Нганну дотримується зовсім іншої точки зору. На його думку, на відміну від Ф'юрі, Джошуа не уникне нокауту.

"Тайсон показав, що він дуже стійкий. Я бачив, як він вставав після таких нокаутів, коли вже ніхто в це не вірив.

Я думаю, що він, мабуть, один з найстійкіших боксерів, і це не є неповагою до Ей Джея. Я не вірю, що Ей Джей витримає те, що витримав Тайсон", – сказав Нганну.

Варто знати. Єдиний боксерський поєдинок Френсіса Нганну відбувся 28 жовтня 2023 року проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі. Нганну був близьким до перемоги: він відправив суперника в нокдаун, проте все ж програв розділеним рішенням суддів.

Джошуа провів на професіональному рингу 30 поєдинків, з яких 27 виграв і зазнав трьох поразок. Два бої Ентоні програв за очками українцеві Олександру Усику, втративши всі вищезгадані пояси.