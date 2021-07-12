Волали, як дикі: футболісти збірної Італії емоційно виконали гімн в автобусі та літаку – відео
Джерело:інстаграм Бонуччі
Збірна Італії закохала все вболівальників на Євро-2020 не тільки своєю грою на футбольному полі, але й виконанням гімну. Італійський гімн справді став окрасою Євро-2020 й італійці продовжили співати після турніру.
Гімн Італії в автобусі
Збірна Італії святкувала перемогу на Євро-2020 всюди – на полі стадіону "Вемблі", у роздягальні, готелі, автобусі та в літаку.
До слова Легенда МЮ та Моурінью "знищили" зірок збірної Англії за серію пенальті проти Італії
Лідер італійської команди Леонардо Бонуччі опублікував відео, як команда заспівала гімн Італії в автобусі.
Саме Бонуччі почав співати гімн, після чого до нього приєдналися Марко Верратті, Федеріко Бернардескі, Лоренцо Інсіньє, Андреа Белотті та інші.
Італійці настільки щиро та емоційно виконували гімн, що здавалося вони ось-ось надірвуть горлянки.
Також італійці знайшли у собі сили виконати гімн у літаку. Цього разу першим співати розпочав Жоржиньо. Його відразу підтримав Алессандро Флоренці.
Здається, що слухати гімн Італії можна вічно!
Як Італія святкує перемогу на Євро-2020
- Збірна Італії у фіналі Євро-2020 перемогла Англію в серії пенальті. Італійці реалізували три спроби проти двох в Англії.
- Слід зазначити, що Італії довелося відіграватися упродовж гри, адже Англія вийшла вперед вже на 2 хвилині матчу. Та по перерві "скуадра адзурра" таки врятувалася від поразки.
- В Італії фанати цілу ніч святкували перемогу своєї команди на Євро-2020. Команду тепло зустріли на рідній землі, а капітан команди Джорджо К'єлліні вийшов з літака в короні.
- Герой фінального матчу Бонуччі вирішив перед спілкуванням з журналістами випити пиво. Після цього він запив його Coca-Cola.
- Також К'єлінні та Бонуччі опинилися в одному ліжку з кубком Анрі Делоне.