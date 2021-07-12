Гімн Італії в автобусі

Збірна Італії святкувала перемогу на Євро-2020 всюди – на полі стадіону "Вемблі", у роздягальні, готелі, автобусі та в літаку.

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Лідер італійської команди Леонардо Бонуччі опублікував відео, як команда заспівала гімн Італії в автобусі.

Саме Бонуччі почав співати гімн, після чого до нього приєдналися Марко Верратті, Федеріко Бернардескі, Лоренцо Інсіньє, Андреа Белотті та інші.

Італійці настільки щиро та емоційно виконували гімн, що здавалося вони ось-ось надірвуть горлянки.

Також італійці знайшли у собі сили виконати гімн у літаку. Цього разу першим співати розпочав Жоржиньо. Його відразу підтримав Алессандро Флоренці.

Здається, що слухати гімн Італії можна вічно!

Як Італія святкує перемогу на Євро-2020