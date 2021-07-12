Святкування героя матчу
Захисник італійської збірної Леонардо Бонуччі не стримував емоцій щастя після фіналу Євро-2020. Футболіст відвідав пресконференцію, щоб поділитись враженнями від тріумфу.
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Гравець оборони перед початком спілкування з журналістами по черзі пив пиво і "Coca-Cola".
Відео з пресконференції Бонуччі
- Переможець фіналу визначився у серії післяматчевих пенальті. Тут футбольний Бог був на стороні "скуадра адзурри" (3:2).
- Англійці ж тричі не забивати пенальті.