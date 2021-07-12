Святкування героя матчу

Захисник італійської збірної Леонардо Бонуччі не стримував емоцій щастя після фіналу Євро-2020. Футболіст відвідав пресконференцію, щоб поділитись враженнями від тріумфу.

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Гравець оборони перед початком спілкування з журналістами по черзі пив пиво і "Coca-Cola".

До слова. На 67-й хвилині матчу, коли рахунок на табло був 0:1 на користь Англії, італійці перетворили свою перевагу на полі у гол. Після подачі з кутового Пікфорд парирував удар Верратті, але Бонуччі виграв добивання та заштовхав м'яч у ворота – 1:1.

Відео з пресконференції Бонуччі