Святкування героя матчу

Захисник італійської збірної Леонардо Бонуччі не стримував емоцій щастя після фіналу Євро-2020. Футболіст відвідав пресконференцію, щоб поділитись враженнями від тріумфу.

Варто побачити Святкування чемпіона: Де Россі проїхався по столу після перемоги на Євро - кумедне відео

Гравець оборони перед початком спілкування з журналістами по черзі пив пиво і "Coca-Cola".

Відео з пресконференції Бонуччі