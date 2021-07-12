Гимн Италии в автобусе
Сборная Италии праздновала победу на Евро-2020 везде – на поле стадиона "Уэмбли", в раздевалке, гостинице, автобусе и в самолете.
К слову Легенда МЮ и Моуринью "уничтожили" звезд сборной Англии за серию пенальти против Италии
Лидер итальянской команды Леонардо Бонуччи опубликовал видео, как команда спела гимн Италии в автобусе.
Именно Бонуччи начал петь гимн, после чего к нему присоединились Марко Верратти, Федерико Бернардески, Лоренцо Инсинье, Андреа Белотти и другие.
Итальянцы настолько искренне и эмоционально исполняли гимн, что казалось они вот-вот надорвут глотки.
Также итальянцы нашли в себе силы исполнить гимн в самолете. На этот раз первым петь начал Жоржиньо. Его сразу поддержал Алессандро Флоренци.
Кажется, что слушать гимн Италии можно вечно!
Как Италия празднует победу на Евро-2020
- Сборная Италии в финале Евро-2020 победила Англию в серии пенальти. Итальянцы реализовали три попытки против двух в Англии.
- Следует отметить, что Италии пришлось отыгрываться по ходу игры, ведь Англия вышла вперед уже на 2 минуте матча. Но после перерыва "скуадра адзурра" все-таки спаслась от поражения.
- В Италии фанаты всю ночь праздновали победу своей команды на Евро-2020. Команду тепло встретили на родной земле, а капитан команды Джорджо Кьеллини вышел из самолета в короне.
- Герой финального матча Бонуччи решил перед общением с журналистами выпить пиво. После этого он запил его Coca-Cola.
- Также Кьелинни и Бонуччи оказались в одной постели с кубком Анри Делоне.