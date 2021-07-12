Гимн Италии в автобусе

Сборная Италии праздновала победу на Евро-2020 везде – на поле стадиона "Уэмбли", в раздевалке, гостинице, автобусе и в самолете.

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Лидер итальянской команды Леонардо Бонуччи опубликовал видео, как команда спела гимн Италии в автобусе.

Именно Бонуччи начал петь гимн, после чего к нему присоединились Марко Верратти, Федерико Бернардески, Лоренцо Инсинье, Андреа Белотти и другие.

Итальянцы настолько искренне и эмоционально исполняли гимн, что казалось они вот-вот надорвут глотки.

Также итальянцы нашли в себе силы исполнить гимн в самолете. На этот раз первым петь начал Жоржиньо. Его сразу поддержал Алессандро Флоренци.

Кажется, что слушать гимн Италии можно вечно!

Как Италия празднует победу на Евро-2020