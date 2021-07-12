Наставник Англії Гарет Саутгейт перед фінальним свистком зробив дві заміни, випустивши під пенальті Джейдона Санчо та Маркус Рашфорда. Обидва футболісти практично не з'являлися на футбольному полі на Євро-2020.

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Окрім того, вирішальний пенальті у матчі довірили бити 19-річному Букайо Сака. Усі троє молодих дарувань Англії не справилися з нервами й не змогли реалізувати пенальті, внаслідок чого їх команда програла.

Кін: Ви не можете дозволити 19-річному хлопцеві бити пенальті

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Рой Кін розкритикував лідерів збірної Англії Рахіма Стерлінга та Джека Гріліша за те, що вони не били пенальті.

Рахім Стерлінг або Джек Гріліш, ви не можете дозволити молодому хлопцю встати перед вами. Ви не можете дозволити 19-річному соромливому хлопцеві йти бити пенальті, коли ви зіграли набагато більше матчів. Той же Стерлінг вигравав трофеї. Ти повинен встати перед цією дитиною і сказати, що сам підеш бити пенальті,

– заявив Кін.

Легендарний тренер Челсі, Реала та Інтера Жозе Моурінью також розкритикував лідерів Англії. Про це повідомляє talkSPORT.

"Якщо говорити про тих, хто виконував пенальті, то поставити Сака останнім – важке рішення. У такий момент вся відповідальність лягає на плечі молодого гравця – це дуже складно для нього. Мені дуже шкода його", – сказав Жозе.

На думку Моурінью, пенальті мали бити Стерлінг, Джон Стоунз або ж Люк Шоу.

Де в такій ситуації були Стерлінг, Стоунз, Шоу? Гарет Саутгейт здається мені щирим хлопцем, який захищає своїх футболістів. Він ніколи не скаже, що футболісти були не готові бити,

– додав тренер

Саутгейт: Це був мій вибір

Наставник англійців Гарет Саутгейт взяв вину за поразку в серії пенальті на себе. Про це інформує BBC.

"За це відповідаю я. Я вибрав гравців, які б'ють, виходячи з того, що вони робили на тренуваннях. Ми перемагали як команда, а сьогодні всі разом несемо відповідальність за те, що не змогли виграти цей матч. Але що стосується пенальті – це був мій вибір, який цілком лежить на мені", – сказав фахівець.

Партнерів по команді підтримав капітан збірної Англії Гаррі Кейн

"Треба не опускати голову. Будь-хто може не забити пенальті. Ми разом перемагаємо, разом і програємо", – цитує Кейна УЄФА.